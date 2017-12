Fiscalité locale : Le gouvernement adopte un projet de loi d’amnistie

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de loi n°82.17 relatif à l'annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures, provinces et régions, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de loi vise à encourager les contribuables à payer leurs dettes aux collectivités territoriales, objet d'un ordre de recouvrement avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas été recouvrés avant le 1er janvier 2018, a-t-il précisé lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement.

Cette opération doit se dérouler à travers l'annulation automatique des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures, provinces et régions avant le 1er janvier 2018, à condition de les payer avant le 1er janvier 2019.

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures visant à améliorer la relation entre l'administration fiscale et les contribuables, conformément aux dispositions de la loi de finances 2018.