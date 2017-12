Mercato : L’international marocain Mounir Obbadi proche du Raja Casablanca

Mounir Obbadi pourrait prochainement rejoindre l’équipe du Raja Casablanca, indique l'Equipe, qui cite la presse marocaine.

Le milieu international marocain (34 ans, 22 sélections) est libre depuis la fin de son contrat avec Nice, en fin de saison dernière.

Mounir Obbadi a été aperçu à Casablanca avec le président du club, Said Hasbane. Passé également par Monaco, Angers et Troyes, Obbadi n’a encore jamais joué dans le championnat marocain, rappelle l’Equipe.

BREAKING: Mounir Obbadi is close to sign at Raja! pic.twitter.com/YKOPWycLSX