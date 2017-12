Discrimination à l'embauche : Le marché du travail belge, un des plus mauvais élèves de l’UE

Le taux d’emploi se dressait à 73% pour la population d’origine belge en 2014 et ne dépassait pas les 46% pour les personnes non originaires de l’Union européenne. Ces chiffres ont été rendus publics mercredi après letroisième monitoring socio-économique du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale (SPF Emploi) et d’Unia (plus grand syndicat suisse). Ainsi, la Belgique est le pays de l’UE où le gouffre est le plus prononcé, rapporte le quotidien belge Le Vif.

En effet, l’écart des taux d’emploi entre les travailleurs d’origine étrangère hautement qualifiés et ceux d’origines belge se dressait encore à 18,7 % en 2014. Selon Jan Vanthuyne, président du SPF Emploi, le service public serait un mauvais exemple, où les travailleurs d’origine belge demeurent «nettement surreprésentés, particulièrement parmi les fonctionnaires statutaires».

En moyenne, l’écrasante majorité des jeunes belges mettra six mois à trouver un emploi. Une durée double sera nécessaire pour les jeunes originaires de pays de l’UE ou candidats à l’UE, tandis qu’il faudra attendre plus d’un an pour les jeunes issus de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), d’Amérique centrale ou du contient africain de manière plus large.

Si cet état des lieux contrasté s’explique par de nombreux facteurs, «la discrimination sur le marché du travail reste le plus important», constatent Jan Vanthuyne et Patrick Charlier de l’Unia.

«Mais les obstacles élevés à l’entrée, la faible mobilité professionnelle, l’inégalité des chances dans l’enseignement et les difficultés rencontrées par les familles dans lesquelles personne ne travaille jouent aussi un rôle», concluent-ils. Par conséquent, le centre interfédéral pour l’égalité des chances signale l’importance d’appliquer une législation d’anti-discrimination.