Kénitra : Un détenu décède des suites de complications cardiaques et d'un cancer du poumon

Un détenu est décédé mercredi des suites de complications cardiaques et d'un cancer du poumon, a annoncé l'administration de la prison centrale de Kénitra.

Le défunt, qui souffrait d'une maladie cardiaque et d'un cancer du poumon, avait bénéficié d'un suivi médical permanent au sein et en dehors de l'établissement, a affirmé la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.

Le pensionnaire décédé avait été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat du 3 au 13 novembre dernier, et du 15 novembre au 11 décembre, conclut-on de même source.