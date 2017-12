Le rapport Atlantic Currents décline les nouveaux défis de l’Afrique atlantique

La 4e édition du rapport annuel Atlantic Currents a été publiée aujourd’hui. Elle a été présentée par ses rédacteurs en marge de l’ouverture de la 6e édition de la conférence Atlantic Dialogues, organisée à Marrakech par le think tank OCP Policy Center, qui édite également le rapport.

Sur 176 pages, ce document traite des problématiques contemporaines au regard des évolutions en Afrique. Il s’agit de «favoriser une nouvelle construction géopolitique de cette région», lit-on dans un communiqué du think tank. Ainsi, à travers six chapitres, l’étude questionne le partenariat entre l’Afrique et l’Amérique latine, la migration africaine, les défis posés par la nouvelle génération de terroristes et les capacités de réponses communes à cette problématique, l’appropriation par l’Afrique de sa réalité et de son potentiel maritime, les convergences économiques en Afrique, ainsi que les indicateurs du processus d’intégration dans l’espace atlantique.

Par ailleurs, le quatrième rapport Atlantic Currents fait un comparatif des indicateurs d’intégration pour les régions de l’espace Atlantique. Il y démontre, entre autres, que l’Afrique ne représente que 2% du PIB global de cette région, contre 10% pour l’Amérique latine, 44% pour l’Europe et 44% pour les Etats-Unis.

Ce rapport a été écrit par quatre chercheurs associés de l’OCP Policy Center : Abdelhak Bassou, Rachid El Houdaigui, Mohammed Loulichki, El Mostafa Rezrari, ainsi que les économistes Tayeb Ghazi et Yassine Msadfa.