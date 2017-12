Les Marocains chrétiens veulent faire valoir leurs droits

Noël arrive dans moins de deux semaines et avec lui approchent les célébrations de fin d’année. Mais cette période charnière n’est pas uniquement synonyme de fêtes, surtout pour les Marocains chrétiens qui ouvrent désormais une nouvelle page de leur dossier revendicatif.

Réunis au sein d’une coordination, ces derniers ne demandent plus au roi Mohammed VI le feu vert pour célébrer le 25 décembre dans les églises et les maisons en toute liberté, comme ils l’ont déjà fait en pareilles occasions en 2015, puis 2016. Cette année, les Marocains chrétiens passent à une autre étape de plaidoyer et de mobilisation.

Ils viennent d’adresser des messages à l’attention du Chef du gouvernement, aux présidents des Chambres des représentants et des conseillers, ainsi qu’au président du CNDH. Leurs courriers sollicitent la reconnaissance de leurs droits de se marier et d’inhumer leurs coreligionnaires, conformément aux préceptes de leurs croyances confessionnelles.

Aussi, les Marocains chrétiens exigent que les services du ministère de l’Intérieur autorisent les prénoms chrétiens. Une requête qui s’est toujours confrontée au refus catégorique des bureaux d’état civil.

Rappeler les déclarations du roi

Comme il y a deux ans, les convertis au christianisme n’ont pas tari d’éloges sur le roi Mohammed VI. Et pour cause, en novembre 2016, le souverain avait déclaré dans une interview accordée à des médias malgaches qu’il était «le commandeur de tous les croyants, des croyants de toutes religions». Cet entretien avait été donné à l’occasion d’une visite officielle à Madagascar.

Une petite révolution, à l’instar du message royal adressé aux participants à un forum sur les minorités religieuses en terre d’islam, organisé fin janvier 2016 à Marrakech par le ministère des Affaires islamiques. En sa qualité de commandeur des croyants, Mohammed VI s’y était notamment engagé à garantir la liberté de culte «aux chrétiens, toutes communautés et églises confondues, résidants légalement au Maroc», ainsi qu’aux «Marocains de confession juive».

La nouvelle initiative des Marocains de confession chrétienne, elle, s’inscrit dans un contexte plutôt favorable à leur cause. En avril dernier, une délégation de leur Coordination avait été reçue par Mohamed Sebbar, secrétaire général du CNDH. Le numéro 2 du Conseil avait ensuite révélé, à l’occasion d’une conférence à Salé, que son institution prévoyait de remettre au gouvernement El Othmani une liste de doléances, essentiellement liées aux libertés des minorités religieuses au Maroc. La prochaine étape se jouera probablement au niveau de l’exécutif, qui ne s’est toujours pas prononcé sur la question.