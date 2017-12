Le groupe immobilier Dar Al-Arkan Real Estate (DAAR) envisage d’investir dans un projet de logement au Maroc, a annoncé son président Yousef al-Shelash à l’agence Reuters.

Basée à Riyad et fondée en 1994 par six familles opérant dans le milieu des affaires, la société avait pour but de répondre à la demande de logements accrue de la part de la population saoudienne.

La firme immobilière dispose d’un portefeuille de 800 millions de dollars, soit près de 7 milliards de dirhams.