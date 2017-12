One Planet Summit : Le roi Mohammed VI prend part au déjeuner offert par le président français

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a pris part au déjeuner offert ce mardi par le président français Emmanuel Macron, en l’honneur des chefs d’Etat et des délégations participant au Sommet mondial sur le climat «One Planet Summit», tenu en ce moment à Paris.

A son arrivée au palais de l’Elysée, le souverain marocain a passé en revue un détachement du premier régiment de la Garde républicaine qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le président français.

Par la suite, le roi Mohammed VI a été salué par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, ainsi que la première dame de France, Brigitte Macron.

Organisé conjointement avec l’Organisation des Nations unies et le groupe de la Banque mondiale, avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, ce Sommet mondial sur le climat vise à traduire en actions concrètes les engagements pris par les Etats, lors des conférences sur le climat (COP) à Paris en 2015, à Marrakech en 2016 et à Bonn en 2017. A cet effet, le «One Planet Summit» insiste particulièrement sur le rôle de la finance publique et privée dans la lutte contre les effets du changement climatique.