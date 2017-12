Assassinat à Magnanville : L'ADN du Franco-marocain Mohamed Aberouz retrouvé sur la scène de crime

Un deuxième terroriste était-il présent au domicile de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider le 13 juin 2016, soir de leur assassinat à coup de couteau?./DR

Un an et demi après l’assassinat en juin 2016, de Jean-Baptiste Salvaing, un policier et son épouse Jessica Schneider à Magnanville (Yvelines), par Larossi Abballa, abattu par les policiers du Raid lors de leur intervention, l’enquête reprend suite à un nouvel élément. La présence d’une deuxième empreinte génétique sur l’ordinateur de la famille a relancé l’investigation, rapporte Le Parisien.

Un deuxième terroriste était-il présent au domicile de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider le 13 juin 2016, soir de leur assassinat à coup de couteau ? Un proche de Larossi Abballa, le tueur présumé, a été mis en examen et écroué lundi soir pour «complicité d’assassinats sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste». Il s’agit de Mohamed Lamine Aberouz, un Franco-marocain âgé de 24 ans. Ce dernier, a été interpellé hier matin aux Mureaux, dans les Yvelines (île-de-France). Ce sont les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire qui ont procédé à son arrestation.

En effet, une expertise de police technique et scientifique a réussi à identifier son empreinte génétique ; isolée sur le clavier de l’ordinateur familial du couple de policiers, et manipulé par Larossi Abballa le 13 juin 2016. Si les enquêteurs étaient persuadés que Larossi Abballa avait agit seul le soir de l’assassinat, l’empreinte génétique est apparu dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), comme étant celle de Mohamed Lamine Aberouz.

Comment l’ADN de Mohamed Aberouz s’est retrouvé sur la scène de crime ? C’est la question à laquelle les enquêteurs doivent répondre. Toujours selon Le Parisien, Mohamed Lamine Aberouz aurait clamé son innocence, attestant être totalement étranger à l’affaire.