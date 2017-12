Le projet de loi de finances 2018 adopté par la chambre des Conseillers

La Chambre des conseillers a adopté à la majorité, lundi, le projet de loi de finances 2018. Lors d’une séance plénière, 47 membres de la Chambre ont voté pour, 22 contre et 16 autres se sont abstenus.

La Chambre avait adopté à la majorité la première partie du PLF 2018 avec l’approbation de 45 conseillers, l’opposition de 17 et l’abstention du vote de 19.

Les partis de la majorité ont considéré que le PLF a donné une grande importance aux secteurs sociaux, en consacrant les attentes et revendications des citoyens, précisant que le PLF vise à regagner la confiance du secteur privé et qu’il accorde un intérêt particulier à l’emploi et au soutien des investissements publics.

Dans une intervention présentée en leur nom par le groupe Haraki, les partis de la majorité ont également indiqué que le PLF appuie la régionalisation avancée, à travers l’augmentation des subventions accordées aux régions, qui ont atteint 7 milliards de dirhams en 2018. Ils aspirent que cet effort financier favorisera l’accélération de la mise en œuvre de la charte de la déconcentration.

De leur côté, les groupes parlementaires de l’opposition ont estimé que le PLF 2018 ne répondait pas de manière suffisante aux attentes des citoyens, notamment en matière de santé et d’emploi, appelant à revoir les subventions accordées à cette catégorie vulnérable.

Dans des interventions présentées par le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et le groupe authenticité et modernité, ces derniers ont appelé le gouvernement à fournir plus d’efforts pour répondre aux revendications sociales, fustigeant que ce projet ne comprend pas de mesures efficaces pour lutter contre les disparités sociales.

L’opposition a ajouté également que le PLF est basé sur la garantie de la stabilité des équilibres macro-économiques et l’augmentation des prix de plusieurs produits au détriment du citoyen. Selon eux, le gouvernement doit œuvrer davantage pour le développement de la régionalisation avancée.