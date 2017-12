Agroalimentaire : Dislog Group signe avec l'entreprise égyptienne Edita

Edita Food Industries, leader sur le marché égyptien des collations, a signé lundi 10 décembre un mémorandum d’accord avec le groupe Dislog. Les deux firmes souhaitent établir une joint-venture au Maroc, indique l’agence Reuters.

L’entreprise égyptienne, présente sur le marché depuis 1996, envisage de lancer «Edita Food Industries - Maroc», une coentreprise qui «s’appuiera sur l’expérience industrielle et technique d’Edita, ainsi que sur ses produits compétitifs combinés au vaste réseau de distribution et à la force logistique de Dislog».

Edita devrait détenir la majorité de cette coentreprise, à hauteur de 51%. La joint-venture prévoit de lancer ses activités commerciales début 2018 en exportant les produits d’Edita au Maroc. La deuxième phase du projet s'achèvera en 2019 par la construction d'une usine de fabrication de pointe avec un investissement initial estimé à environ 10 millions de dollars, soit 94 594 900 millions de dirhams.

«Edita conjuguera valeurs et synergies avec Dislog», a déclaré Hani Berzi, président-directeur général d’Edita, ajoutant que «le Maroc lui-même est un marché très attractif grâce à sa forte demande intérieure et à son potentiel de croissance significatif dans lequel nous opérons».

Pour rappel, Dislog est un groupe spécialisé dans la distribution et la logistique, présent sur le marché marocain à travers ses deux filiales, «Dislog Distribution et Logistique» et «Comunivers».