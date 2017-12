Automobile : Après le Chinois BYD Auto Industry, le roi Mohammed VI approuve 26 investissements

Le secteur automobile s’impose sans conteste comme la locomotive industrielle du Maroc. En témoigne les 26 investissements relatifs à cette filière, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le roi Mohammed VI, lundi au palais royal de Casablanca, pour un montant global de 13,78 milliards de dirhams (MMDH).

Plus précisément, cinq documents ont été signés. Le premier porte sur six investissements dans le cadre de l’écosystème du groupe Renault, tandis que le deuxième concerne sept investissements liés à l’écosystème Peugeot. Un troisième a également été signé dans le cadre du même écosystème, et concerne six investissements. Enfin, le quatrième porte sur deux investissements intégrés à l’écosystème de Valéo, et le cinquième est relatif à cinq investissements dans le cadre de l’écosystème «Câblage et connectique».

Ces écosystèmes ont permis la création de plus de 80 597 emplois, soit 90% de l’objectif à horizon 2020. Ils ont généré en 2016 un chiffre d’affaires à l’export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014.

Ces investissements introduisent de nouvelles spécialisations au Maroc, renforcent l’intégration locale, densifient le tissu productif, répondent à un besoin jusque-là comblé par l’import et généreront 11 568 emplois directs, a précisé, lors de la cérémonie, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy. Leur lancement amorce désormais la production de jantes en aluminium, de tableaux de bord, de pare-chocs, de sièges ou encore de boîtiers électromécaniques, a-t-il précisé.

Un écosystème de transport électrique

Samedi, le souverain avait rendez-vous avec un autre investisseur, fleuron mondial des transports électriques : le Chinois BYD Auto Industry. Mohammed VI a en effet présidé la cérémonie de présentation du projet de réalisation au Maroc, par le groupe, d’un écosystème de transport électrique, et de signature du protocole d’accord y afférant. Un projet pilote qui occupera une superficie de 50 hectares, dont 30 hectares couverts, et créera 2 500 emplois directs, d’après Moulay Hafid Elalamy.

A terme, ce partenariat prévoit l’installation d’une usine de batteries, d’une autre de véhicules de tourisme électriques, d’une troisième d’autobus et de camions électriques et d’une quatrième de wagons de trains monorail électrique, a-t-il ajouté.