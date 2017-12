Pluies diluviennes : La Lydec met les bouchées doubles

La Lydec, gestionnaire délégué aux services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide du Grand Casablanca, a assuré, lundi, avoir mis ses équipes en état d'alerte et renforcé les moyens d'intervention sur le terrain, suite à l'annonce des fortes pluies par la Direction de la météorologie nationale, au niveau des villes de Casablanca et Mohammedia.

Le délégataire casablancais indique, dans un communiqué, avoir mobilisé 386 agents, dont des cadres et des opérateurs d'intervention spécialisés dans l'assainissement et 116 agents dans l'électricité.

La Lydec a également renforcé la capacité de son centre de relation clientèle (05 22 31 20 20) pour traiter un nombre d'appels supérieur à la normale, précise la même source. Le groupe mène une veille météorologique basée sur les prévisions de Maroc Météo, les images radar et images satellites météo.

En fonction de ces informations, la direction exploitation des réseaux et infrastructures de l’entreprise lance des alertes météo qui permettent aux équipes opérationnelles de se préparer (vérification des réseaux, préparation des matériels d'intervention, organisation des roulements d'équipes de permanence).

La Lydec indique disposer d'un centre de veille et de coordination, opérationnel depuis avril 2016, qui réunit en un seul endroit le centre de relation clientèle (CRC), le centre de coordination des opérations (CCO), le centre de veille et de conduite et le centre de gestion de crise (CGC).