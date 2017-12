France : Le roi Mohammed VI attendu demain au sommet mondial «One Planet Summit»

Le roi Mohammed VI prendra part, mardi 12 décembre à Paris, au sommet mondial sur le climat «One Planet Summit», annonce lundi le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, dans un communiqué relayé par la MAP.

Des ONG, des entrepreneurs, des investisseurs, des membres de gouvernements, des parties prenantes locales et des scientifiques participeront aux quatre tables-rondes organisées lors de l’évènement, indique sur son site le Programme des Nations unies pour l’environnement. Plus de 130 pays seront représentés et environ 4 000 acteurs-clé y seront rassemblés.

Co-organisé avec les Nations unies et la Banque mondiale, ce sommet international s’inscrit dans l’agenda et la logique de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, précise l’ambassade de France au Maroc dans un communiqué. Il s’attachera particulièrement aux questions de financement des actions climat et à l’alignement des flux financiers, à même d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris - aussi bien en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que de protection des populations face aux conséquences du dérèglement climatique.

Ce sommet sera principalement consacré à la mobilisation de financements pour faire avancer des projets concrets dans tous les domaines de la lutte contre le changement climatique : énergies renouvelables, transports propres, agriculture, bâtiments et villes durables, protection des populations face aux impacts du changement climatique.