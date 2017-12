Good Country Index : Le Maroc fait un joli bon en avant

En matière de contribution «au bien de l’humanité», ainsi que l’énonce le Good Country Index, le Maroc ajoute sa pierre à l’édifice. Le royaume se classe à la 44e place dans cette étude récemment publiée, qui évalue la capacité de 163 pays à «servir les intérêts de [leurs] peuples, mais sans nuire - et de préférence en faisant avancer - les intérêts des habitants des autres pays». Il se situe juste derrière Maurice (43e) et devant la Serbie (45e). Il gagne ainsi 29 places par rapport à l’édition 2016, où il était classé 73e.

A l'échelle africaine, le Maroc grimpe sur la 2e place du podium derrière Maurice, l'Afrique du Sud (47e) se situant sur la troisième marche. Au niveau des pays arabes, le Maroc est leader devant la Jordanie (52e) et la Tunisie (56e). Globalement, les Pays-Bas, la Suisse et le Danemark occupent respectivement les trois premières marches du podium, suivis de la Finlande et l’Allemagne. En revanche, le Tchad, le Yémen, l’Irak, la Lybie et l’Afghanistan recueillent les cinq derniers rangs du classement.

Développé par le conseiller politique britannique Simon Anholt, le Good Country Index est basé sur une batterie de 35 indicateurs distincts principalement fournis par différents organismes onusiens et la Banque mondiale. Ces derniers sont combinés en sept catégories : science et technologie ; culture ; paix et sécurité internationale ; ordre mondial ; planète et climat ; prospérité et égalité ; santé et bien-être.

Un gain de 24 points pour la planète et le climat

C’est dans la catégorie «paix et sécurité internationale» que le Maroc se classe le mieux, s’affichant à la 10e place, tandis qu’il se positionne parmi les derniers en matière d’ordre mondial, où il écope de la 114e position. Cet indicateur regroupe notamment l’accueil des réfugiés, la croissance démographique et le nombre de traités onusiens signés en faveur de l’action diplomatique et de la résolution pacifique des conflits.

Mauvais élève en culture, classé 85e dans ce domaine, le Maroc enregistre toutefois une poussée de 24 points sur le front environnemental, où il prend la 79e place, alors qu’il était 103e dans l’édition 2016. Cette catégorie prend en compte l’exportation de déchets dangereux, les polluants organiques présents dans l’eau, l’émission de CO2 et autres gaz à effet de serre.

Enfin, le royaume fait partie des 50 premiers pays du classement sur le volet «science et technologie» (45e) et «prospérité et égalité» (43e). Il est également 58e dans l’indicateur «santé et bien-être».

L’élaboration du Good Country Index a été motivée par les effets secondaires de la mondialisation, qui a rendu planétaires les conséquences du développement des pays, illustrées par les faillites de plusieurs grands groupes bancaires qu’a connues l’histoire de l’humanité, avait expliqué Simon Anholt en 2016 à la presse britannique.

Ce dernier estime qu’en raison de l’internationalisation de plus en plus poussée des activités économiques, les Etats devraient servir les intérêts de leurs peuples, tout en considérant ceux du reste du monde. «C’est la nouvelle loi de la survie humaine (…) La plupart de nos problèmes se multiplient rapidement et dangereusement en raison de la mondialisation. (…) Nos gouvernements doivent comprendre qu'ils ne sont pas seulement responsables de leurs propres électeurs et contribuables, mais de tout ce qui vit sur la planète», avait-il estimé.