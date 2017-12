Lait infantile contaminé en France : Le Maroc concerné par le rappel de produits Lactalis

Six lots de lait infantile, parmi les 620 concernés par le retrait et le rappel annoncé hier par le gouvernement français, sont commercialisés au Maroc. Tous ont été fabriqués en 2017 sur le site de Craon (Mayenne), par le groupe agroalimentaire Lactalis, indique France info.

La décision du gouvernement de retirer ces produits intervient après l’apparition de cinq nouveaux cas de salmonellose chez des nourrissons cette semaine. «L’un d’eux avait consommé du PICOT® riz 1e âge», précise le communiqué, qui ajoute toutefois que «ces enfants vont bien». Début décembre, 12 références de lait infantile avaient déjà été retirées du marché, après la contamination de 20 enfants.

«Par souci de sécurité sanitaire», Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des finances, «a décidé la suspension de la commercialisation et des exportations de plusieurs références de produits de nutrition infantile (...) et en ordonne le rappel, en raison d’un risque de contamination par des salmonelles», explique le communiqué.

Au Maroc, les six produits concernés sont : E2-PRE PICOT 400G X12 ; PICO AR 400GX12 ; PICO DIGEST 400GX12 (durabilité minimale jusqu’au 25/07/2019) ; PICO DIGEST 400GX12 (durabilité minimale jusqu’au 21/11/19) ; PICO LYSA 400G X12 ; PRE PICOT 400G X12.

La Direction générale de la santé (DGS) en France prévient, «dans la mesure du possible», de ne pas utiliser des références concernées par la mesure de retrait, que les boîtes soient neuves ou déjà entamées.

«Tous les produits concernés sont substituables par d’autres. Nous sommes conscients qu’un dimanche, il n’est pas toujours évident de trouver une boîte de lait dans une pharmacie de garde. Si cela est vraiment impossible, il est alors conseillé de faire bouillir le lait pendant deux minutes», recommande également l’autorité sanitaire.