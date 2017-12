Jérusalem : La politique du fait accompli de Trump et l’automne arabe

Quel est le point commun entre toutes ces actualités politiques qu’a connues le monde ces dernières années ? Une politique du fait accompli qui remplace progressivement les relations internationales du monde tel que nous le connaissions à la fin du siècle dernier.

Sur les ruines du monde bipolaire, nous espérions l’apogée d’un monde multipolaire plus équilibré, plus juste et pacifié. Finalement, nous marchons vers un monde apolaire tel que l’explique le politiste français Bertrand Badie. Les Nations Unies déjà mal en point par les coups de force ponctuels de plusieurs pays sont désormais un système aussi obsolète qu’impuissant. La décision de Donald Trump a plongé les autres pays dans un état de sidération inédit. Il vient d’appliquer au monde entier la stratégie du choc (Naomi Klein) que la CIA et l’école de Chicago appliquaient à la population d’un seul pays (Chili de Salvador Allende, Russie sous Boris Eltsine).

L’atonie des pays arabo-musulmans qui avaient pourtant fait de la cause palestinienne un casus belli est symptomatique de cet état de choc. Si les peuples manifestent bruyamment leur colère, la majorité des dirigeants restent fébriles quant à dénoncer ce coup de poker contre les droits du peuple palestinien. Combien de rappels d’ambassadeurs aux Etats-Unis pour consultation ? Les pays arabo-musulmans ayant des relations avec Israël ont-ils coupé tous liens ? Peut-on imaginer en 2017 une opération concertée d’embargo sur la vente d’hydrocarbures aux pays soutenant Israël comme ce fut le cas en 1973 ? Il semblerait qu’au contraire, les plus riches Etats arabes sont entrés dans une course à qui signera le plus de contrats auprès des grandes puissances capables de les maintenir au pouvoir.

Que l’automne est monotone !

Les peuples de ces pays n’ont évidemment pas leur mot à dire. Qu’ils s’estiment heureux qu’on leur laisse la possibilité pour une fois de manifester sans subir la répression. La cause palestinienne sert ainsi de catharsis pour des peuples arabes si souvent humiliés. Comme l’avait décrit le futurologue marocain Mahdi Elmandjra en 2003, l’humiliocratie est devenue un nouveau système de gouvernance dans le monde et plus particulièrement au sein des pays arabes.

On avait pourtant cru à cette étincelle démocratique et de dignité qui avait embrasé la Tunisie, pour se propager en Egypte, et incendier la Libye, la Syrie et ... plouf ! Les peuples s’étaient indignés en 2011 comme pour faire écho à l’injonction du résistant et diplomate français Stéphane Hessel, fin 2010. Mais leur destin confisqué, cet élan est désormais étouffé par les régimes en place soutenus par les grandes puissances.

A l’humiliation des peuples, on assiste désormais avec Donald Trump à l’humiliation publique des dirigeants arabes, obligés de signer des milliards de dollars de contrats avec les Etats-Unis tout en acceptant docilement la concrétisation des rêves les plus fous d’Israël. On a tantôt parlé de printemps arabe avec la révolution des peuples, tantôt d’hiver arabe avec la reprise en main des pouvoirs autoritaires et l’émergence des mouvements djihadistes. En réalité, éclaircies et bourrasques n’indiquent en rien un changement de saison. Les pays arabo-musulmans continuent de vivre cette [trop] longue saison d’automne, où les feuilles mortes gisent sur le sol, laissant nues les branches de nos arbres vermoulus.