Reportage au coeur de la marche de soutien au peuple palestinien à Rabat [Photos & vidéo]

Plusieurs milliers de Marocains ont investi les rues de Rabat, dimanche, pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, et de reconnaître la ville comme capitale d’Israël.

«Jérusalem, capitale de la Palestine», ont répliqué les manifestants, rassemblés le long de l'avenue Mohammed V et sur la place Bab el-Had, arborant également des banderoles avec le même slogan.

Ph. Mehdi Moussahim - Yabiladi

Des syndicalistes, militants associatifs, politiques ont pris part à ce rassemblement, ainsi que des familles venues protester contre la décision de l'administration américaine. «Il est difficile de déterminer précisément le nombre de personnes qui ont participé à la marche, mais on peut dire que des centaines de milliers sont venues», a déclaré Khalid Sefiani, coordinateur du Groupement de l'action nationale pour la Palestine, à Yabiladi. «La marche a été très réussie. Les activistes de gauche et de droite et les islamistes se sont tous rassemblés aujourd'hui, en envoyant un message à la communauté internationale en soutenant le peuple palestinien», a souligné l'activiste.

«Même si je suis attristé par la décision de Trump, je suis heureux en même temps, car cela a ramené la cause palestinienne sur le devant de la scène. C'est très important car les Arabes et les musulmans sont actuellement trop préoccupés par leurs conflits internes.»

Khalid Sefiani a déclaré avoir reçu «des félicitations de Gaza, de Ramallah et des pays arabes», ajoutant que cette marche «rassure les Palestiniens».

Un rôle à jouer dans la défense de Jérusalem

«En termes de nombre de participants, la marche a été massive», abonde Mounir Jouri, membre de Al Adl wal Ihsane. «Le message est très clair : les slogans qui ont été scandés et les messages affichés sur les banderoles confirment que la cause palestinienne est chère aux yeux des Marocains.»

Le peuple marocain «interagit systématiquement avec la cause palestinienne et continuera à le faire. Il fait partie de cette nation et doit jouer son rôle dans la défense de Jérusalem», a-t-il ajouté.

Ph. Mehdi Moussahim - Yabiladi

De son côté, l'ambassadeur palestinien à Rabat, Jamal al-Shobaki a affirmé dans une déclaration à la MAP que «la marche vient dire non à la décision américaine injuste, oui à l'indépendance de Jérusalem». Et d'ajouter que «tous les partis politiques et les acteurs de la société civile au Maroc sont sortis aujourd'hui pour exprimer leur parole».

Jamal al-Shobaki a également évoqué la position exprimée par le roi Mohammed VI en tant que président du Comité Al Qods, dans sa lettre au président Donald Trump et au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le souverain a notamment fait part de sa «profonde préoccupation personnelle, ainsi que [de] la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans» d’une telle entreprise.