Casablanca : L'Espace Bidaya sélectionne sept projets de start-up à impact social et environnemental

L'Espace Bidaya, incubateur basé à Casablanca, membre du réseau #ImpactNetwork, a accueilli le 4 décembre sa cinquième promotion de start-up à impact social et/ou environnemental, selon un communiqué reçu par Yabiladi.

Sept projets ont été sélectionnés pour rejoindre l'Espace Bidaya. Parmi eux, «Ahlan Wa Sahlan» lutte contre la précarité des femmes réfugiées, migrantes et marocaines en leur offrant une meilleure qualité de vie, via un projet créateur d’opportunités économiques. Elles seront formées et intégrées à la production de produits de Syrie et d’Afrique de l’Ouest, qui seront commercialisés sous forme de box.

De plus, le projet «Ewash» est une solution mobile de lavage automobile consommant une faible quantité d’eau. Le projet vise à professionnaliser les gardiens de rue et plus largement les personnes en situation de vulnérabilité tout en proposant une solution de lavage écologique.

«Rikoul», quant à lui, est un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire qui propose une application géolocalisée, connectant en temps réel les consommateurs aux commerces vendant des produits frais sous forme de promotions. La start-up s’engage également dans la formation et le suivi pour réduire le gaspillage alimentaire dans les lieux de restauration collective, mais aussi à sensibiliser sur les bonnes pratiques quotidiennes de réduction du gaspillage.

Quatre autres projets ont été sélectionnés, figurent «Low Tech Lab», un laboratoire de produits alternatifs à ceux high-tech, gros consommateurs d'énergies et de ressources naturelles ; «Tbib.com», dédié aux personnes atteintes d'un cancer ; «Top Planète», qui collecte les déchets électroniques et les valorise en créant des objets connectés ; «Zelligy», qui adapte les propriétés chimiques des argiles du Maroc afin qu’ils puissent acquérir les mêmes caractéristiques que l’argile de Fès.