Danemark : De jeunes marocains s'illustrent dans les arts martiaux et en font un levier d'intégration

Des Marocains établis dans la ville danoise de Ringsted (environ 65 km au sud de Copenhague) semblent en train d’écrire une véritable success-story, où la pratique des arts martiaux est plus qu’un sport, un véritable levier d’intégration.

Ces Marocains de diverses générations, originaires pour la plupart des provinces du Sud du Royaume, se sont illustrés par leurs prouesses dans des combats aussi variés que le Muai Thai et le K1, en passant par le kick-boxing et autre full-contact.

«Sur neuf athlètes que nous avons alignés, lors du dernier championnat disputé le 2 décembre à Ringsted, huit des nôtres ont été sacrés champions, parmi 400 participants venus des Pays-Bas, de Suède, d’Italie, d’Allemagne et du Danemark, bien sûr», raconte à la MAP Mohamed Oublaid, l’entraîneur de l’équipe marocaine, qui évolue au sein du Ringsted Muai Thai (RMT).

«C’est la modeste moisson d’un travail intense et patient entamé il y a plus d’une dizaine d’années. Chaque trophée raconte un combat, chaque ceinture est l’aboutissement de longues journées d’efforts et de sueur», reprend M. Oublaid.

Cet homme de 38 ans, né à Ringsted, explique comment il a succombé à l’âge de 13 ans aux charmes discrets des rings à la faveur d’une amitié avec un compatriote qui, lui, vivait à Roskilde, à une trentaine de kilomètres plus au nord vers Copenhague. «On échangeait des visites de part et d’autre. Le sport est d’abord une passion. Après tout, avec les arts martiaux on apprend la discipline et le respect», commente Mohamed.

«L’action énergique de ces athlètes et leur engagement à toute épreuve ont fondamentalement rectifié plein de préjugés sur la capacité d’intégration des jeunes issus des milieux de la migration», abonde Hakima Lakhrissi, actrice associative. «De par mon travail et mes contacts avec les autorités danoises au niveau local, je puis vous assurer que le travail de ces jeunes est hautement apprécié. Le sport est un puissant levier d’intégration qui leur permet de s’éloigner de la délinquance, comme de toute autre velléité de banditisme ou de criminalité.»