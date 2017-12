Canada : Jamal Eddine Naji élu à la tête d'une chaire de recherche onusienne

Le professeur Jamal Eddine Naji a été élu, vendredi 8 décembre, à la présidence du réseau international Orbicom des Chaires Unesco en Communication, par les 300 membres de cette organisation non gouvernementale internationale, réunis en assemblée générale, indique dans un communiqué le secrétaire général d'Orbicom, Pr. Yves Théorêt.

Ce réseau onusien a été créé en 1997 à l’initiative de l’Unesco et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où il siège. Il compte près de 40 chaires et plus de 270 membres associés, répartis à travers 72 pays, dont des académiciens, des chercheurs, des décideurs médias et des professionnels et industriels des médias.

M. Naji, élu pour un mandat de deux ans renouvelable, est le fondateur d’une chaire en «Communication publique et institutionnelle» en 1999 (1999/2005), puis d’une chaire en «Communication publique et communautaire» en 2006 (2006/2011). Deux chaires installées à l’Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) de Rabat, où Jamal Eddine Naji a exercé comme professeur-chercheur de 1984 à 2008.

En tant que président d’Orbicom, il dirigera le conseil d’administration du réseau, composé notamment du Pr. Jean-Louis Roy (Canada), ex-secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et du Pr. Ghislaine Azemard, titulaire de la Chaire Unesco «Innovation transmission et édition numérique» à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, également professeure en sciences de l’information-communication à l’Université Paris 8.

Au sein de ce conseil d’administration, siègent de droit les trois membres ex officio : la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro et le secrétaire général d'Orbicom, Pr. Yves Théorêt, professeur de médias à l’UQAM.