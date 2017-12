Maroc : Le Chinois BYD créera 4 usines autour d'un écosystème de transport électrique

Le roi Mohammed VI a présidé, samedi au Palais royal à Casablanca, la cérémonie de présentation du projet de réalisation au Maroc, par le groupe chinois BYD Auto Industry, d’un écosystème de transport électrique, et de signature du protocole d’accord y afférant.

Ce projet pilote occupera une superficie de 50 hectares, dont 30 hectares couverts, et créera 2 500 emplois directs, a indiqué le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy. Ce partenariat stratégique prévoit à terme l’installation d’une usine de batteries, d’une usine de véhicules de tourisme électriques, d’une usine d’autobus et de camions électriques et d’une usine de wagons de trains monorail électrique, a-t-il ajouté.

Ce projet précurseur de BYD, qui introduit de nouvelles spécialisations dans le Royaume, inscrit résolument le Maroc dans la dynamique à l’œuvre au niveau mondial, consistant à développer de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l’environnement, a encore souligné le ministre, rapporte la MAP.

Le président du groupe BYD Auto Industry, M. Wang Chuanfu a, pour sa part, salué l’excellence des relations sino-marocaines, mettant en exergue l’ensemble des solutions de transport électrique développées par son groupe.

«BYD est heureux de coopérer avec le Maroc sur ce projet et de partager son expérience développée dans plusieurs pays au cours de ces dernières années dans le développement des écosystèmes de mobilité électrique.»

La «Cité Mohammed VI Tanger Tech», ville hôte des grands projets automobiles du Maroc

Le protocole d’accord a été signé par MM. Mohamed Boussaïd, ministre de l’Économie et des finances, Moulay Hafid Elalamy et Wang Chuanfu, lors d’une cérémonie présidée par le roi Mohammed VI.

Tous ces projets seront implantés près de Tanger, dans la future «Cité Mohammed VI Tanger Tech», une «ville industrielle» portée par le groupe chinois Haite et dont la création a été annoncée en grande pompe en mars dernier.

Aucune information n'a cependant été communiquée sur le montant des investissements de BYD au Maroc. Ni sur la date de mise en service des sites de production, qui s'étaleront sur 50 hectares et permettront la création de 2 500 emplois, selon les promoteurs du projet, précise l'AFP.

Deux milliards d'euros de pièces détachées à l'export rien qu'avec Renault

Le Maroc entend faire du secteur automobile le fer de lance de sa stratégie d'industrialisation. En 2016, le secteur automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 60 milliards de dirhams (MMDH), se plaçant ainsi en pole position des secteurs exportateurs du royaume. Ce dernier vise à atteindre, à l’horizon 2020, un chiffre d’affaires annuel de 100 MMDH, un taux d’intégration locale des véhicules sortant du Maroc de plus de 80% et la création de 160 000 emplois.

Avec Renault, le Maroc compte 2 milliards d'euros annuellement de pièces détachées en perspective à l'export, en plus d'un milliard d'euros avec PSA et de 600 millions de dollars avec Ford.

De plus, avec PSA et la marque au losange, le Maroc a déjà une capacité de production estimée à 650 000 unités, selon des statistiques du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.

«Le Maroc joue aujourd’hui un rôle clé dans le système industriel mondial du Groupe Renault», avait déclaré le directeur général du Groupe Renault Maroc, Marc Nassif, à l'occasion de la célébration du millionième véhicule produit à l'usine Renault-Nissan de Tanger. Les véhicules «made in Morocco» représentent plus de 10% des véhicules vendus par le Groupe dans le monde, avait-il relevé.