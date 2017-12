PJD : Benkirane demande à ses fidèles d’accepter une nouvelle direction

Le coup d’envoi du 8e congrès du PJD a été donné ce matin au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Abdelilah Benkirane a pris la parole, soulignant d’emblée que son allocution est un «adieu» au secrétariat général.

Un message adressé surtout à ses fidèles, les invitant à accepter le fait accompli et à renoncer au projet d'un troisième mandat. Comme nous l'avions annoncé précédemment, seul Benkirane a suffisamment l’autorité morale et l’aura pour persuader ses partisans de baisser les bras et de laisser la direction à l’un des représentants du «courant des ministres».

«Il est normal de quitter le secrétariat général», a-t-il assuré. «L’essentiel est de conclure ce congrès unis et avec une nouvelle direction, capables de continuer.» Des propos encore une fois destinés aux partisans du prolongement de son mandat à la tête du parti.

Par cette prise de position, l’ancien chef du gouvernement s’assure une sortie plus qu'honorable et renforce ainsi son influence en tant que référence incontournable au PJD. Ce qui lui garantit, si les conditions le permettent, une reprise du gouvernail du parti.

Le 8e congrès de la Lampe devrait se poursuivre avec l’élection, probablement ce samedi, des membres du conseil national. Ce sont eux qui auront à élire, dimanche, le nouveau secrétaire général.