Maroc : Chutes de neige et temps froid prévus dès lundi dans plusieurs régions

La Direction de la Météorologie nationale (DMN) annonce des chutes de neige abondante, du lundi au mardi, et un temps froid du mardi au jeudi prochains dans plusieurs régions du Royaume.

Des chutes de neige abondante variant localement entre 30 et 50 cm, sont prévues du lundi à 18h00 au mardi à 24h00 dans les provinces d'Ifrane, khénifra, Azilal, Al Haouz, Beni Mellal, Midelt, Boulemane, Figuig et les reliefs de Chichaoua, de Sefrou et de Ouarzazate, indique vendredi la DMN dans un Bulletin météorologique d'alerte.

La DMN prévoit également un temps froid dans certaines régions du mardi au jeudi prochains dans certaines régions.

Ainsi, dans les provinces d'Ifrane, Khénifra, Azilal, Al Haouz, Béni Mellal, Chichaoua, Midelt, Boulemane et Figuig les températures minimales devront varier entre -05 et 00 °C, tandis que les températures maximales devront atteindre entre 03 et 08C.

Le temps froid intéressera aussi les régions de Sefrou, Fès, Tinghir, Taroudante, Chefchaouen, Ouarzazate, Al Hoceima, Taza, Khouribga, Ouezzane, Jerada , Taounate et Taourirte, avec des températures minimales variant entre 00 et 04 C et des températures maximales entre 08 et 13 °C.

Le pays connaîtra également une situation pluvieuse les lundi et mardi prochains, selon la même source.