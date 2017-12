Al Qods abordée à la prière du vendredi devant le roi mais absente des autres mosquées

Le ministère des Habous et des affaires islamiques n’a pas ordonné aux imams de consacrer les prêches de ce vendredi à la décision du président américain de transférer l'ambassade de son pays de Tel-Aviv vers Al Qods.

Le département d’Ahmed Toufiq procède régulièrement à la distribution de textes unifiés à l’ensemble des mosquées du royaume sur des thèmes comme les accidents de la circulation, les bienfaits de l’allaitement naturel, la protection de l’environnement et le devoir de vote aux élections législatives et communales.

Ceci dit, les Marocains n’ont pas manqué d’exprimer, après la prière, leur rejet de la décision du président américain lors de sit-in organisés devant des lieux de culte à Rabat, Oujda, Casablanca, Fès, Tanger, Tétouan et Agadir, entre autres. Des actions de protestation à l’initiative des disciples d’Al Adl wal Ihssane. Hier, la Jamâa a d'ailleurs appelé à un «vendredi de colère».

Le prêche lu devant le roi a abordé Al Qods

En revanche, le prêche lu devant le roi Mohammed VI à la mosquée Hassan II de Casablanca fait figure d’exception. Il a certes été entièrement consacré à Al Qods, mais s'est toutefois abstenu de mentionner la décision controversée de Donald Trump ou de la dénoncer ouvertement.

Sur un ton très prudent, l’imam a souligné que la ville sainte «fait l’objet de convoitises de la part de ceux qui tentent de falsifier l’Histoire, aidés en cela par d’autres parties».

Et d’enchaîner en rappelant les efforts du souverain, en sa qualité de président du Comité Al Qods, qui «s’élève contre cet acte condamnable et appelle la communauté internationale, à tous les niveaux, à assumer pleinement ses responsabilités devant l’Histoire et la légalité internationale».

Dans sa rétrospective des actions menées par le roi Mohammed VI en faveur de la défense du cachet islamique d’Al Qods, l’imam n’a pas oublié de mentionner la contribution de feu Hassan II, saluant sa décision de réunir pour la première fois les pays islamiques à Rabat, en 1969, suite à l’incendie de la mosquée Al Aqsa par les Israéliens.