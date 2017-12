Le renforcement du financement de l'éducation au coeur d'un débat à Rabat

Le séminaire international sur le financement de l’éducation, organisé par la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN), en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s’est tenu du 5 au 7 décembre à Rabat.

Le renforcement du financement de l’éducation, ainsi que la réduction des écarts énormes entre les performances scolaires actuelles et les objectifs de développements durables (ODD4) sur l’Éducation de qualité à l'horizon 2030, a été au cœur de «l’Appel de Rabat».

Ce dernier vise, d’une part, à identifier les voies les plus pertinentes pour renforcer et améliorer les mécanismes de financement de l’éducation et, d’autre part, à analyser et évaluer l’efficacité de la dépense en éducation, notamment dans les pays francophones.

Les participants à ce séminaire international exhortent les pays de la CONFEMEN à définir et faire fonctionner des cadres nationaux de concertation sur la répartition intra-sectorielle des ressources qui permettent un meilleur ciblage du financement de l’éducation.

Il s’agit aussi de s'assurer que chaque niveau d’enseignement reçoit une quote-part des dépenses publiques conforme à la priorité qui doit lui être accordée pour atteindre les cibles de l’ODD4, et de créer au niveau national un Fonds spécial d’investissement pour l’éducation.

Les participants appellent les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la CONFEMEN à compter davantage sur leurs ressources propres pour assurer au secteur de l’éducation les financements additionnels nécessaires à l’atteinte des cibles de l’ODD4.