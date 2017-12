Rabat accueille une instance onusienne de lutte contre la désertification en Afrique

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et Monique Barbut, secrétaire exécutive de la CNULCD.

En Afrique, maîtriser la désertification à travers une gestion durable des terres est une priorité pour les pays du continent. Les moyens de relever ce défi sont désormais renforcés, avec l’inauguration hier à Rabat de l’Unité de coordination régionale (UCR-Afrique), dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), indique dans un communiqué le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

L’initiative a été officiellement lancée par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, ainsi que par la secrétaire exécutive de CNULCD, Monique Barbut. Elle ambitionne de promouvoir la coopération entre les pays africains, à même d’accélérer la mise en œuvre des stratégies de la lutte contre la désertification.

L’UCR-Afrique sera opérationnelle début 2018, se voulant comme «une unité adaptée au contexte africain», selon le ministère de tutelle. Ce dernier indique dans son communiqué que la structure «permettra aux pays africains de prendre des positions communes», d’autant qu’elle servira de «plateforme permettant de catalyser les efforts, de capitaliser sur les expériences des uns et des autres et de répondre de façon adéquate aux enjeux liés à la désertification en Afrique», selon le département d’Akhannouch.

Basée au Maroc pour couvrir toute l’Afrique, cette structure onusienne s’ajoute aux quatre autres unités de la CNULCD. Elles sont basées en Thaïlande pour la région asiatique, au Chili pour l’Amérique latine et les Caraïbes, en Turquie pour la Méditerranée septentrionale et à Bonn (Allemagne) pour les pays d’Europe centrale et orientale.