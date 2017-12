Le ministère des MRE dément le début de l’opération de rapatriement des Marocains retenus en Libye

Le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration dément le début de l'opération de rapatriement des Marocains retenus en Libye. / Ph. DR

Telquel a publié ce jeudi un article concernant le début de l’opération de rapatriement des 235 Marocains retenus en Libye. Gardés dans un centre de la ville de Zouara (Libye), ces derniers auraient «quitté» le centre «aujourd’hui», «dans l’attente de leur transfert à Tunis, avant de regagner le Maroc» selon Telquel Arabi.

Contactée par Yabiladi, une source autorisée au sein du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration dément formellement cette information.

«Le fait que les ressortissants retenus aient quitté la Libye, ou qu’ils arrivent aujourd’hui, n’est pas confirmé. On a vu tous les articles. Nous avons appelé les rédactions concernées pour qu’elles publient un démenti. C’est très grave de relayer des choses pareilles.»

Mais quand les ressortissants marocains en captivité pourront enfin retourner au Maroc ? «Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas divulguer la date d’arrivée des Marocains retenus en Libye. On ne peut absolument dire ni le jour ni l’heure. Nous publierons un communiqué dès que toutes nos informations seront confirmées et que les concernés seront en lieu sûr». Notre source nous confie également que cette «très sensible» opération de rapatriement «est en cours».

Pour rappel, le mois dernier, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et relayée par les médias marocains avait révélé que 235 nationaux étaient retenus depuis quelques mois à Tripoli. Ils étaient aussi en grève de la faim pour exiger leur rapatriement.