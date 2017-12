France : Deux projets de mosquée suscitent la grogne des riverains

À Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon, communes de la Loire, deux projets de mosquées font grincer des dents les riverains, qui contestent les autorisations de travaux, indique France Bleu. Les permis de construire font l’objet de recours en mairie. Les projets en question prévoient d’édifier un nouveau bâtiment pour remplacer une structure trop petite et proposer plus d’activités aux fidèles.

À Andrézieux-Bouthéon, une association musulmane loue depuis 2007 l’ancienne gare SNCF. Elle souhaite l’agrandir pour y installer une salle de prière plus spacieuse, une bibliothèque et des salles de classes. «C’est vraiment petit aujourd’hui, surtout les jours de grands événements, des gens sont obligés de prier dehors», raconte un jeune homme qui fréquente l’actuelle salle.

Le futur équipement devrait être étendu le long de la voie ferrée pour offrir environ 500 m2 de locaux. «Nous sommes une vingtaine de riverains à contester le permis de construire. Le projet est complètement démesuré», explique l’un des voisins. Ces riverains assurent pourtant que leur démarche n’est en aucun cas liée au Front national, qui réclame un moratoire sur les projets de mosquée dans la Loire, en se basant principalement sur les constructions envisagées dans les deux communes.

«On passerait d’une capacité d’une centaine de fidèles à plus de 500. Ce sera très compliqué pour le voisinage. [Les riverains] ont peur que leur quartier devienne invivable», estime un conseiller municipal andrézien étiqueté Rassemblement Bleu Marine. Jean-Claude Schalk, le maire d’Andrézieux-Bouthéon, estime que le nombre de personnes accueillies serait plutôt de l’ordre de 300. «Je suis persuadé que c’est le meilleur site pour créer ou agrandir un lieu de culte. Nous ne sommes pas au cœur du quartier donc la crainte qu’autour ça se sclérose n’existe pas», a-t-il déclaré.