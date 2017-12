Arab Best Award 2017 : Abdeslam Ahizoune, président du directoire de Maroc Telecom primé

Abdeslam Ahizoune, président du directoire de Maroc Telecom, a été primé lors de la deuxième édition des «Arab Best Award» ce lundi à Marrakech, lit-on dans un communiqué.

Abdeslam Ahizoune s’est vu décerner le prix de «Meilleur président exécutif arabe dans le secteur des télécommunications en 2017». Ce prix témoigne de l’action du président du directoire de Maroc Telecom qui a réussi à ancrer le groupe dans le continent africain grâce notamment à la réussite exceptionnelle de ses filiales africaines, indique la même source.

Quant à Maroc Telecom, elle a été consacrée comme étant la «Meilleure société arabe dans le secteur des télécommunications en 2017», et ce en reconnaissance «des efforts accomplis par l’entreprise pour développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le continent africain et les rendre accessibles au plus grand nombre».

«Arab Best Award» est un événement annuel qui récompense les meilleures entreprises et personnalités arabes dans différents secteurs d’activité, qui se sont distinguées par leurs réalisations ou performances.