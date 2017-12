SNRTLIVE : Les indicateurs du streaming de la télévision publique sont au vert

Un nouveau service pour élargir son audimat au jeune public et à l’étranger. C’est ce que propose la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) depuis quelques mois, en intégrant à ses services les nouvelles technologies.

Rendus publics ce mardi lors d’une rencontre à Casablanca, les chiffres évaluant l’usage du Live streaming traduisent le succès de cette fonctionnalité, dont les indicateurs sont tous positifs, a indiqué la SNRT.

Lancé en août dernier, le service SNRTLIVE rend accessible la télévision publique en Live streaming gratuit sur tous les supports multimédia. Cette application est téléchargeable sur le site snrtlive.ma, permettant de regarder en temps réel toutes les chaînes du bouquet des radios et des télévisions publiques (Al Aoula, 2M, Arryadia, Arrabiâ, Almaghrebia, Assadissa et Aflam TV). Grâce à son option de Timeshifting, elle permet aussi de rattraper 6 heures de programmes.

Ce dispositif est essentiellement dédié aux jeunes, férus des Smartphones et des tablettes plus que du petit écran, ainsi qu’aux Marocains résidant à l’étranger (MRE). La SNRT affirme qu’en novembre 2017, SNRTLIVE a été classée en tête du peloton des applications marocaines, avec 86% des utilisations pour accéder à ce service, contre 14% via le site web.

Depuis le lancement de ce service, 40% de ses utilisateurs ont été des MRE, visionnant essentiellement des programmes de divertissement, de sport, mais aussi des journaux télévisés et des émissions en amazigh. Le pic d’audience a été surtout enregistré le 7 octobre dernier, avec 304 000 visites lors du match opposant la sélection marocaine de football à celle du Gabon. Sur cinq mois de lancement, l’application SNRTLIVE enregistre aujourd’hui près de 702 000 installations.