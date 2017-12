Rabat : L’interdiction de l’incitation à la haine fait l'objet d'un séminaire international

Quels sont les aspects qui permettent d’identifier et d’analyser les pratiques efficaces dans la lutte contre les discours de haine ? C’est à cette question que tentera de réponde un séminaire international, prévu mercredi 6 et jeudi 7 décembre à Rabat, indique la Délégation interministérielle des droits de l'homme (DIDH) dans un communiqué.

Organisé par le ministère d’Etat chargé des droits de l’homme et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), cette rencontre célèbre le 5e anniversaire de l’adoption du Plan d’action de Rabat, relatif à l’interdiction de tout appel à la haine. Le texte a été approuvé par des pays membres de l’ONU, à l’issue d’une réunion organisée par le HCDH les 4 et 5 octobre 2012 dans la capitale. Il est constitué de conclusions et de recommandations basées sur les résultats de quatre ateliers relatifs aux aspects législatifs et juridiques de la question, tenus en 2011.

Aujourd’hui, ce séminaire fait le suivi du Plan d’action de Rabat à travers un examen des projets adoptés dans plusieurs pays. L’objectif est de déterminer les moyens d’appui aux principales expériences en la matière, tout en mettant en lumière les termes de la Déclaration de Beyrouth sur «la foi pour les droits», afin de compléter le Plan d’action de Rabat.

Cette rencontre sera marquée par des exposés sur le Plan d’action de Rabat, la Déclaration de Beyrouth, les rôles des pays signataires, celui des institutions nationales des droits humains et des organisations de la société civile qui se penchent sur la lutte contre les discours de haine.