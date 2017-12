Au Maroc, plus de 9 personnes à incapacité totale sur 10 toujours inactives

Près des trois tiers des personnes ayant au moins une incapacité totale n'ont aucun niveau d'instruction, indique le Haut Commissariat au Plan (HCP) dans une note d'information publiée dimanche à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, cette année sous le thème «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes pour tous».

Ainsi, 71,5% des personnes en situation de handicap sont analphabètes alors que 14,7% ont pu atteindre le niveau primaire, 8% le secondaire et 1,2% le supérieur, au lieu de 36,5%, 28,2%, 25,5% et 6,2% respectivement pour le reste de la population, précise le HCP.

1 703 424 de personnes en situation de handicap en 2014

Leur participation dans la vie active est faible : plus de 9 personnes à incapacité totale sur 10 (94,7%) sont inactives, alors que 3,9% sont des actives occupées et 1,4% au chômage, contre 65,3%, 29,1% et 5,6% respectivement pour le reste de la population.

S'agissant de la situation familiale, 43,5% des personnes à incapacité totale sont célibataires, alors que 33,8% sont mariées, 20,1% veuves et 2,6 divorcées. Ces proportions s'élèvent respectivement à 53,3%, 41,5%, 3,7% et 1,5% chez le reste de la population.

Par ailleurs, la note fait ressortir que les personnes à incapacité totale vivant seules représentent seulement 3,4% avec uniquement 37,8% en âge d'activité et 62,2 âgées de 60 ans est plus, ajoutant que 63,2% des personnes à incapacité totale vivent dans des ménages de 5 personnes et plus.

Enfin, en 2014, le nombre des personnes en situation de handicap s'élevait à 1 703 424 personnes, avec un taux de prévalence de 5,1% au niveau national, rappelle le HCP. De plus, 393 919 personnes parmi elles souffraient d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la population en situation de handicap et un taux de prévalence de 1,2% au niveau national. Près de 51,7% des personnes à incapacité totale sont de sexe masculin et 55,6% vivent en milieu urbain.

Des progrès mais encore des lacunes à combler

A l’occasion de cette Journée, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré, dimanche : «Nous devons nous appuyer sur la connaissance que les personnes handicapées ont de leur situation pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des solutions novatrices et abordables permettant d’assurer l’égalité pour tous.»

Ces dernières années, a-t-il relevé, la communauté internationale a fait des progrès remarquables dans la promotion des droits du milliard de personnes handicapées que compte la planète, notant que le Programme 2030, le Nouveau Programme pour les villes et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe reconnaissent le handicap comme une question transversale.

Pour autant, les personnes handicapées restent trop souvent maintenues à l’écart de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des politiques et programmes qui ont une incidence sur leur vie. Trop souvent, elles subissent la discrimination dans l’accès à l’emploi, à l’éducation et à d’autres services, a-t-il regretté.

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année à travers le monde, avec comme objectif de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement, et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.