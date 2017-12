Version amazighe de Game of Thrones : Youssef Aboutaleb revisite le générique de la série à succès

Youssef Aboutaleb a vingt ans. Originaire de Tamri, commune rurale de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, dans la région de Souss-Massa, ce réalisateur a surpris les internautes marocains et, plus généralement, arabes.

La diffusion, le 29 novembre, d’une capsule reprenant la chanson-thème de la série américaine Game of Thrones (GOT), a fait l’effet d’une petite bombe. Et pour cause, elle a été visionnée plus de 40 000 fois sur la plateforme YouTube.

Le court-métrage de deux minutes met en scène un jeune homme portant une djellaba, tenant un Ribab (instrument berbère) et jouant le thème d’ouverture de la série médiéval-fantastique. La vidéo a été abondamment relayée sur le web, faisant même les gros titres au Maroc et dans le monde arabe. L’occasion pour Yabiladi de mettre en lumière ce jeune talent marocain qui a conquis la toile ainsi que les amoureux de la série culte. A travers cette vidéo, Youssef tenait à rendre hommage à son village, Tamri.

«Je me suis lancé sur YouTube il y a deux ans, je n'avais jamais étudié la vidéo ou la cinématographie», confie-t-il à Yabiladi. Avec l'aide d'une petite équipe, Youssef est parvenu à réaliser une vidéo unique avec un brin de créativité.

«Il y a deux ans, nous avions pensé à faire une reprise de la musique d'ouverture de Game of Thrones. L'idée est venue lorsque je discutais avec mon équipe. On voulait vraiment faire quelque chose d’original qui mettrait en valeur la beauté de notre petit village Tamri.»

Youssef Aboutaleb a également voulu rendre hommage à la culture amazighe en adoptant les costumes et les instruments propres à la culture berbère.

Rendre hommage à la culture amazighe

Initialement, rien ne prédestinait le jeune créateur à en faire un petit film. «Au début, nous ne voulions pas nous précipiter dans la réalisation de la vidéo. Je pensais que je n'avais pas assez d'expertise pour le faire. Plus tard, et une fois que j'ai senti que j'avais accumulé assez de savoir-faire pour commencer, nous avons tout simplement décidé de nous lancer», poursuit-il.

En dépit de leurs moyens limités, Youssef et son équipe ont réussi à concrétiser leur idée et à la faire vivre. «Nous avons enregistré le tempo de la chanson puis filmé dans différents endroits de Tamri, dans des lieux qui nous semblaient parfaits pour représenter notre région.»

«Chacun d'entre nous devait accomplir une tâche bien précise. Un de mes amis a joué du Ribab, un autre a joué le rôle de l'homme dans la vidéo et d'autres se sont occupés de l’étalonnage des couleurs et d'autres points techniques. J'ai pris en charge la réalisation, le tournage et le montage de la vidéo.»

Interrogé sur ses projets, Youssef, qui possède le studio «Ayecinematographie» et une chaîne YouTube éponyme, indique que son équipe prévoit de créer davantage de contenus. Le jeune homme a également créé par le passé une série intitulée «Lost in the wild of Tamri». «J'ai été très surpris de constater la réaction des gens suite à la diffusion de notre vidéo, et heureux de pouvoir continuer à poursuivre le même chemin», conclut Youssef, qui rêve de créer une société de production.