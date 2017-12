Le Premier ministre portugais arrive à Rabat pour une visite de travail de deux jours

Le Premier ministre portugais, António Costa est arrivé lundi à l'aéroport Rabat-Salé pour une visite de travail de deux jours au Maroc. A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. António Costa a été accueilli par le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani.

Après avoir passé en revue un détachement d'honneur de la première base aérienne des Forces Royales Air (FRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre portugais a été salué, notamment, par le ministre d’État chargé des droits de l’homme, Mustapha Ramid, le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader et la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta.

M. Costa a été également salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le gouverneur de la préfecture de Salé, le président du conseil communal de Salé, l’ambassadeur du Portugal à Rabat et l'ambassadeur du Maroc au Portugal.

Accompagné d'une importante délégation composée de membres de l'exécutif, de hauts responsables et d'hommes d'affaires, le Premier ministre portugais co-présidera, lors de cette visite, aux côtés du chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani, la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Les travaux de cette réunion seront sanctionnés par la signature de conventions de coopération couvrant divers domaines.

De même, M. Costa donnera, aux côtés de M. El Othmani, le coup d'envoi des travaux du Forum économique maroco-portugais et aura également des entretiens avec le chef du gouvernement et les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers.