Tunis accueillera du 5 au 19 décembre les journées du Maroc en Tunisie

«Culture, dialogue et bon voisinage». C’est le thème retenu pour les journées du Maroc en Tunisie, prévues du 5 au 19 décembre à l'initiative de l’ambassade marocaine à Tunis.

L’ouverture sera marquée par un grand concert intitulé «Horizons Andalous», donné par l’«Ensemble international rencontre et paix», sous la présidence de l’artiste marocain de renommée Ali Alaoui.

Parmi les rendez-vous les plus importants de ces journées figurent une table ronde qui sera initiée le 11 décembre, en partenariat avec l’Institut arabe des droits de l’homme et le Conseil national des droits de l’homme, avec le soutien du ministère tunisien de l’Education sous le thème «Education aux droits de l’homme et à la citoyenneté, les questions de la liberté et de la responsabilité».

Un grand hommage à titre posthume sera rendu par l’ambassade du Royaume en partenariat avec le collectif «les Journées féministes maghrébines» et la Bibliothèque nationale de Tunisie, à l’écrivaine et féministe marocaine décédée Fatima Mernissi, sous le titre «Combats de femmes maghrébines, Fatima Mernissi, l’œuvre et l’exemple».

Pour toucher le public en dehors de la Tunis, une journée dédiée au court-métrage sera organisée le 16 décembre à Monastir avec le soutien du Centre cinématographique marocain.

La gastronomie figure aussi au menu de ces journées avec l’organisation d’un événement promotionnel de trois jours dédié à la découverte des traditions et des innovations culinaires marocaines.

Pour renforcer les liens d’échange humain, culturel et économique entre les deux pays, l’ambassade du Maroc organise en clôture de ces journées un dîner thématique en l’honneur des membres de l’Association des anciens étudiants tunisiens au Maroc.