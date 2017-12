Belgique : La Tunisie et le Maroc toujours pas dans la liste des pays sûrs

La Tunisie et le Maroc ne figurent pas pour le moment dans la liste des pays d'origine sûrs, d'après le secrétaire d’État belge à l'Asile et la migration. DR

La Tunisie et le Maroc ne figurent pas pour le moment dans la liste des pays d'origine sure, a indiqué vendredi Theo Francken (N-VA), le secrétaire d’État à l'Asile et la migration, à la sortie du conseil des ministres, d'après la RTBF.

Le responsable avait demandé l’avis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Celui-ci est ainsi négatif, «malgré une évolution positive constatée au Maroc et en Tunisie», selon M. Francken. Selon le secrétaire d’État, le CGRA remarque toutefois «une évolution positive» au Maroc et en Tunisie. «Il est possible que ces deux pays du Maghreb apparaissent sur la liste l'année prochaine», a-t-il précisé.

Les pays sont considérés comme «sûrs» lorsqu'il n'existe pas de poursuites basées sur la race, la croyance religieuse ou l'orientation sexuelle, ni de tortures ou d'autres formes de traitements inhumains. Les ressortissants de ces pays voient leur chance d'obtenir l'asile en Belgique réduite et leur dossier est traité plus rapidement, précise la RTBF.

Huit pays figurent actuellement sur la liste : l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine (FYROM), le Kosovo, le Monténégro, la Serbie, l'Inde et la Géorgie. Theo Francken aurait souhaité y inclure les pays du Maghreb, la Moldavie et l'Ukraine (à l'exception de l'est du pays). Pour ce faire, il a demandé l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Celui-ci est négatif.