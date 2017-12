La CAF accorde une subvention de 500 mille dollars à chaque représentant de l’Afrique en Coupe du Monde Russie-2018

La Confédération africaine de football a annoncé vendredi l’octroi d’une subvention de 500.000 dollars à chaque représentant du continent africain en Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Cet argent devra servir principalement à renforcer et améliorer l’encadrement technique de chaque équipe, précise un communiqué de l’organisation.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de Football avait examiné la question d’octroi d’une subvention aux équipes représentant l’Afrique en Coupe du Monde Russie 2018, lors de sa réunion tenue le 16 novembre dernier à Rabat.

La sélection marocaine disputera les phases finales de la coupe du monde de football dans le groupe B, selon le tirage au sort effectué vendredi au Palais du Kremlin à Moscou. Les Lions de l’Atlas ont hérité d’un groupe très relevé avec le champion d’Europe en titre, le Portugal, le vainqueur du Mondial de 2010, l’Espagne, et l’Iran.

La sélection égyptienne jouera dans le groupe A aux cotés de la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Uruguay. Le Nigeria qui a hérité du Groupe D va disputer les phases finales contre l’Argentine, l’Islande et la Croatie. La Tunisie disputera les phases finales dans le groupe G face à la Belgique, le Panama et l’Angleterre. Enfin, le Sénégal a hérité du groupe H, et rencontrera la Pologne, la Colombie et le Japon.