Belgique : Un bagagiste prévoyait de bombarder des commissariats

Un bagagiste de l’aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi, mis en examen depuis le 17 novembre, a été placé sous mandat d’arrêt pour incitation à commettre des attentats terroristes, d'après Le Monde. Les faits n’ont été révélés que jeudi, après une perquisition dans les bureaux de l’aéroport.

Le suspect (Mustapha A.), également délégué de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), était connu pour exercer une forte influence sur le personnel de l’aéroport. Il avait été repéré sur Facebook il y a plusieurs mois puis mis sur écoute en raison des appels au meurtre qu’il proférait sur sa page.

En mai dernier, un Bruxellois souffrant de problèmes mentaux et armé d’un couteau avait été abattu par un policier qui se sentait menacé. C’est alors que le syndicaliste avait incité à tuer des membres des forces de l’ordre et à bombarder des commissariats. Selon l’agence Belga, qui cite une source proche de l’enquête, Mustapha A. aurait déclaré «vouloir tirer sur des policiers à la kalachnikov».

Au fur et à mesure des écoutes, les services de renseignement belges auraient réuni plusieurs autres indices concernant les activités du mis en cause, arrêté en même temps qu’un autre délégué syndical (R. A.). Les deux individus ont été mis en examen pour «participation à une organisation criminelle, harcèlement et discrimination à l’embauche», avant que le second suspect ne soit remis en liberté conditionnelle, n’étant pas impliqué dans l’affaire de terrorisme. De son côté, la police judiciaire annonce que d’autres interpellations seront prévues prochainement.