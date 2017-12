Alerte météo : Temps froid prévu du 2 au 7 décembre dans plusieurs régions du Maroc

Un temps froid est prévu du samedi 2 décembre au jeudi 7 décembre dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé, jeudi, la Direction de la météorologie nationale (DMN), dans un bulletin météorologique de pré-alerte.

La température à Jerada, Figuig, Tarourirte, Boulmane, Midelt, Ifrane, Khenifra, Beni-Mellal, Azilal, Tinguir, Al Hoceima (Reliefs), Chefchaouen, Sefrou et Taza variera entre -05/00°C et 07/12°C. Elle se situera entre 00/04°C à 10/15°C à Oujda, Fès, Meknes, El-Hajeb, Guercif, Moulay-Yakoub, Khemisset, Khouribga, Errachidia, Ouarzazate, Taroudante (Reliefs), Kelaa-Seraghna et Taounate du samedi 2 décembre au mardi 5 décembre.

La DMN signale également que la température à Figuig, Jerada, Taourirte, Boulmane, Midelt, Ifrane, Beni-Mellal, Azilal et Tinguir variera entre -07/-02°C et 07/11°C et se situera entre -01/03°C et 11/16°C à Oujda, Al-Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza, El-Hajeb, Errachidia, Ouarzazate, Khemisset, Fès et Meknes du mercredi 6 décembre au jeudi 7 décembre.