Indice des prix des actifs immobiliers : A Marrakech, les transactions des villas en forte chute

A Marrakech, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a progressé de 0,5% au troisième trimestre 2017, relèvent l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et Bank Al-Maghrib dans l’IPAI relatif au troisième trimestre 2017.

Par catégorie d’actifs, les prix des terrains ont augmenté de 0,8% dans la ville ocre, ceux des locaux commerciaux de 4,4%, alors que les prix des appartements ont stagné. Les prix des villas se sont également accrus de 8%, tandis que ceux des maisons ont diminué de 2%.

Sur le front transactionnel, celui-ci a connu une baisse de 14,1% au troisième trimestre, après un accroissement de 13,8% au deuxième trimestre. Un résultat qui traduit des baisses de 14,7% pour les appartements, 13,7% pour les terrains et 8,8% pour les locaux commerciaux. Les ventes des villas accusent la plus forte chute avec 44,3%.

Baisse de 22,1% des ventes des biens résidentiels entre 2016 et 2017

Pour les biens résidentiels, l’indice des prix a affiché une progression de 4%, avec des augmentations de 5,2% pour les appartements, de 0,3% pour les villas et de 0,2% pour les maisons en glissement annuel. Pour leur part, les ventes ont diminué de 22,1%, traduisant des baisses de 21,9% pour les appartements, de 21,7% pour les maisons et de 30,9% pour les villas.

En glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré une hausse de 0,6%, recouvrant une augmentation de 1,3% pour les terrains, une stagnation pour les appartements et une diminution de 0,5% pour les locaux commerciaux. S’agissant des transactions, leur nombre a reculé de 1,4%, reflétant des baisses de 2,4% pour les appartements et de 3,3% pour les biens à usage commercial. En revanche, les ventes de terrains se sont accrues de 3,5%.

Les indices des prix des actifs immobiliers ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC à partir des données de l’ANCFCC. Ce dispositif permet de retracer l’évolution au niveau national et par grande ville des prix des biens immobiliers des trois grandes catégories, en l’occurrence le résidentiel, le foncier et le commercial, ainsi que celle des prix des six catégories : appartement, maison, villa, local commercial et bureau.