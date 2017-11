Maroc : Le nombre de personnes vivant avec le VIH notifiées est estimé à 13.322 en 2017

Le nombre total cumulé de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) notifiées est estimé à 13 322 en 2017, dont 52% enregistrés entre 2012 et fin juin 2017, souligne le ministère de la Santé dans une fiche technique sur la situation épidémiologique du sida au Maroc.

Selon les données du ministère, trois régions concentrent plus de 50% des PVVIH notifiées : Souss Massa, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi. 67% des nouvelles infections se produisent dans les réseaux des populations clés plus exposées aux risques d’infection.

La prévalence du VIH est estimée à 1,3% chez les professionnelles du sexe féminin (PSF) et 4,3% chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), contre 8% chez les personnes qui s’injectent des drogues (PID). Cette prévalence dépasse 5% dans certaines villes (5,7% à Marrakech parmi les HSH, 13,2% à Nador et 7,1% à Tétouan parmi les PID).

Concernant les avancées enregistrées en matière de prévention, de dépistage et d’accès des PVVIH aux soins et à l’appui psychologique et social, les programmes de prévention ont été étendus pour couvrir 160 960 personnes, parmi les populations les plus exposées aux risques d’infection au cours de l’année 2016.

De plus, l’offre de dépistage a été élargie à 1 200 centres de santé et d’ONG. Le nombre de personnes testées pour le VIH a été multiplié environ par 3 entre 2012 et 2016, passant de 218 951 à 605 746.

Le Maroc célèbre le 1er décembre la journée mondiale du sida sous le thème «Droit à la Santé». A cette occasion, une campagne nationale de dépistage du VIH a été lancée le 27 novembre et se poursuivra jusqu'au 27 décembre. Elle a pour principal objectif la promotion du test VIH et la mobilisation de la population pour bénéficier des services offerts afin d’augmenter la proportion des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut.