Un migrant camerounais devenu journaliste à radio 2M raconte son parcours

Rien ne prédestinait Patrick, natif du Cameroun, à se faire une place dans les médias, de surcroît au Maroc. Journaliste à Radio 2M, ce trentenaire aujourd’hui régularisé est arrivé clandestinement dans le royaume après un parcours semé d’embûches.

Né le 7 juin 1983, il grandit dans un milieu modeste, entre des ressources financières insuffisantes et une mère atteinte d’un cancer qu’il voit s’affaiblir de jour en jour. C’est ainsi qu’il décide de quitter son pays natal : «Je suis parti de Douala (capitale économique, ndlr) avec 90 000 francs CFA, l’équivalent de 1 500 dirhams. J’ai ensuite réussi à atteindre le Nigéria», raconte-t-il à l’antenne de Radio 2M.

A son arrivée au Nigéria, il aspire à atteindre l’Espagne, l’une des portes de l’Europe les plus prisées. Il doit faire face à un défi de taille : la traversée du désert pour gagner l’Algérie. «A chaque fois que je me retrouvais seul et que je pensais à cette famille que j’avais laissée derrière moi, j’étais complètement meurtri», confie-t-il.

Arrivé en Algérie, il est contraint de trouver refuge dans des grottes nichées dans des montagnes, faute de logement décent. C’est via internet qu’il apprend la mort de sa mère, dont il ne pourra assister aux funérailles. Il quitte alors l’Algérie pour le Maroc, où il commence à simuler l’enregistrement d’émissions radio le soir avec un autre migrant.

Régularisé en 2014, il rencontre Nadia, une Marocaine férue de radio. L’aventure commence à travers l’émission «Café au lait» et suit désormais son cours.