Casablanca : Sit in de solidarité avec le peuple palestinien

Un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien a été organisé hier soir à Casablanca, place des Nations unies. Le rassemblement a réuni quelques centaines de personnes et plusieurs mouvements, dont le mouvement «BDS Maroc», l’antenne marocaine de «Boycott, désinvestissement et sanctions» (BDS), une campagne internationale appelant à exercer diverses pressions économiques, académiques, culturelles et politiques sur Israël.

«Il ne faut pas que le Maroc normalise avec l’Etat sioniste», a notamment déclaré Saadia Aloualouss, du mouvement BDS Maroc.

«Au Maroc, il y a des échanges avec l’Etat sioniste. Il faut impérativement y mettre un terme», revendique-t-elle encore.