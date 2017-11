La population musulmane devrait augmenter en Europe à l’horizon 2050

La population musulmane est amenée à augmenter presque partout en Europe d’ici 2050, même sans immigration, d’après une étude américaine du Pew Research Center, considéré comme une référence pour ses recherches en matière de démographie religieuse, selon l’AFP.

Le centre de recherche américain estime à 8,8% le taux de musulmans en France, en hausse légère comparée aux 7,5 % de sa précédente étude, en 2011. En fonction de l’importance de l’immigration, l’étude prévoit un chiffre compris entre 12,7 et 18% en 2050, soit un nombre total de musulmans allant de 8,6 à 13,2 millions dans l’Hexagone.

Le Pew Research Center, qui estime à 53% le taux de musulmans parmi les migrants arrivés en Europe entre 2010 et 2016, a retenu trois scénarios de flux. Le premier (immigration zéro), qui postule un arrêt immédiat et permanent de l’immigration même régulière vers les Etats concernés, anticipe que la population musulmane passerait de 4,9% mi-2016 à 7,4% des habitants de ces pays en 2050. «Les musulmans sont plus jeunes (de 13 ans en moyenne) et ont une fécondité plus grande (environ un enfant de plus par femme) que les autres Européens», explique le centre de recherche.

Le deuxième scénario (immigration moyenne) se base sur la poursuite de l’immigration légale enregistrée en Europe ces dernières années, mais la fin de l'arrivée des migrants cherchant l'asile en Europe. Dans ce cas, la minorité musulmane atteindrait 11,2% de la population européenne en 2050.

Enfin, un troisième scénario (forte immigration) prévoit que l’arrivée très importante d’exilés constatée entre 2014 et 2016 se poursuive à ce rythme jusqu’en 2050, ce qui porterait la part des musulmans à 14% de la population européenne. Soit une proportion près de trois fois supérieure à celle d’aujourd’hui, mais «considérablement moindre» que celle des chrétiens et des «sans religion» réunis, note l’institut.