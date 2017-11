Sommet UA-UE: Vive condamnation du traitement "inhumain" des migrants en Libye

Le traitement inhumain dont sont victimes les migrants subsahariens en Libye a été vertement dénoncé par les différents intervenants lors du 5ème Sommet Union africaine – Union européenne qui s'est ouvert, mercredi à Abidjan.

Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a ainsi condamné le traitement "abject" subi par les migrants en Libye, appelant les Etats à gérer la question migratoire dans le plein respect du droit international.

Il a ajouté que les migrants légaux apportent une contribution précieuse au développement économique, tant des pays d’accueil que de ceux d’origine, insistant qu’on "ne saura mettre fin au drame des jeunes qui périssent en mer si nous ne parvenons pas à leur garantir une vie digne chez eux".

De son côté, le Président ivoirien Alassane Ouattara s’est élevé contre les supplices infligés aux émigrés subsahariens en Libye, en proie aux passeurs et aux trafiquants des êtres humains, plaidant pour des mesures urgentes et fermes en vue de remettre la situation d’aplomb dans ce pays et d’en finir avec ce traitement inhumain "ignoble".

Pour sa part, le Président du Conseil européen, Donald Tusk a qualifié ce qui se passe en Libye d’"effrayant", insistant que cette situation "nécessite de prêter assistance et non pas de s’en tenir à la condamnation".

Rappelons que des centaines de migrants marocains sont également captifs, dans les geôles libyennes.