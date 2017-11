Etats-Unis : Donald Trump retweet trois vidéos anti-musulmans

Le président américain Donald Trump a retransmis mercredi sur son fil Twitter trois vidéos anti-musulmans mises en ligne par une politicienne britannique d’extrême-droite, indique l’agence Associated Press.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 de noviembre de 2017

A l’origine de la diffusion de ces images, Jayda Fransen, la leader intérimaire du groupe d’extrême droite Britain First. Les vidéos montreraient des islamistes en colère qui poussent un adolescent en bas d’un toit et le battent à mort, un musulman qui détruit une statue de la Vierge Marie, et un immigrant musulman qui attaque un jeune Néerlandais handicapé.

«Aucun élément de contexte permettant de savoir où et quand ont été capturées ces images n’est donné dans les messages, donnant une impression de généralisation contre les musulmans et l'islam, quelles que soient les circonstances des scènes filmées», précise BFM TV.

Le groupe Britain First s’oppose au multiculturalisme et dénonce ce qu’il appelle «l’islamisation» du Royaume-Uni. Lors des élections locales et nationales, il a fait campagne contre la construction et l’agrandissement de mosquées.

Jayda Fransen n’a pas tardé à remercier Donald Trump pour avoir retransmis les vidéos, rappelant qu’il compte un auditoire de 44 millions de personnes sur Twitter. Elle demande aussi à Dieu de bénir le président et les États-Unis.