Avec i-dar Duo, Inwi donne un coup de pied dans la fourmilière du haut débit marocain

Avec l’explosion des usages à domicile d’aujourd'hui (jeux vidéo sur console ou PC, streaming, accès à de l’IPTV ou de la VOD, etc.), le haut débit (HD) s’impose comme une passerelle incontournable pour répondre aux besoins des foyers marocains, de plus en plus importants. Malgré cela, le taux de pénétration de l’internet haut débit dans les foyers marocains reste très bas : 3,7%. Il est en deçà du taux enregistré par certains pays du monde arabe comme le Liban (25,6%), l’Arabie saoudite (10,8%), la Tunisie (5,6%), la Palestine (6,9) ou encore la Syrie* (4%).

L’offre i-dar Duo donne ainsi tout son sens à la vision de Inwi en tant qu’opérateur télécoms global, «Internet pour tous», et à son engagement d’accompagner au quotidien les Marocains pour profiter du meilleur de la technologie. Avec i-dar Duo, Inwi s’est imposé comme le premier opérateur à lancer une «box» révolutionnaire sans installation qui permet de bénéficier d’appels et de connexion internet haut débit illimités à travers des formules sans engagement.

Autre grande exclusivité Inwi : l’introduction du principe du «satisfait ou remboursé». Pour une meilleure expérience client, Inwi permet aux clients i-dar Duo de tester l’équipement et le service pendant 7 jours. Ces derniers peuvent ainsi s’assurer, pendant une semaine, que la box i-dar Duo répond bien à l’ensemble des utilisations du foyer, sinon quoi ils sont remboursés. Une première dans le secteur des télécommunications au Maroc.

Une alternative aux offres de connexions traditionnelles

Le client a également le choix entre deux box i-dar Duo : la première box supporte le réseau 4G et permet jusqu’à 32 connexions simultanées. La seconde supporte le réseau 4G+ et offre jusqu’à 64 connexions simultanées. Equipée d’une technologie Wifi Dual-band, elle permet un transfert de données encore plus puissant. Autant d’atouts qui font de cette box la plus puissante du marché marocain.

Il va sans dire que i-dar Duo connaît un franc succès. Six mois après le démarrage de sa commercialisation, la solution internet très haut débit pour les foyers de Inwi a déjà séduit des dizaines de milliers de familles marocaines. Une réussite qui positionne Inwi comme le numéro 1 du marché des box au Maroc et démontre que les besoins des Marocains évoluent, qu’ils ne peuvent plus se satisfaire des offres de connexions traditionnelles et qu’ils sont preneurs de solutions alternatives de connexion à très haut débit à domicile.

«Chez Inwi, nous sommes animés par la même ambition de faciliter l’accès des Marocains au très haut débit. i-dar Duo est en effet une offre qui donne tout son sens à notre vision en tant qu’opérateur télécoms global. La box i-dar Duo permet de disposer, en toute simplicité et sans aucune contrainte, d’une connexion internet très haut débit à la maison. Le client a en plus la possibilité de tester l’équipement et le service pendant une semaine. Une flexibilité encore jamais vue au Maroc dans les télécoms», déclare Nada Ghorfi, manager du marché home chez Inwi.

