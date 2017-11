Casablanca : La 11ème édition du Concours national de l'innovation récompense 12 porteurs de projets

Douze porteurs de projets novateurs ont été primés, mardi à Casablanca, lors de la 11ème édition du Concours national de l'innovation, de la recherche-développement et de la technologie, à l'initiative de l’Association marocaine pour la recherche-développement.

Dans la catégorie «Inventeurs, innovateurs», le 1er prix a été attribué à Mohamed El Harzli pour son «dispositif et procédé de réduction de l’intensité sonore intempestive des appareils audio», tandis que le 2ème prix de cette catégorie est revenu à Abdellah Ayache pour le projet «Eco-chariot».

Le 3ème prix a été décerné ex-æquo à Khalid Benhida et au duo Awatif Hayar et Mehdi Laraki pour leurs projets, respectivement «Procédé de conversion analogique numérique à très forte dynamique de numérisation» et «Dispositif d’éclairage public basé sur un nouveau procédé d’auto-éclairage avec fonctionnement nocturne».

Dans la 2ème catégorie «Jeunes chercheurs et doctorants», le 1er prix a été attribué à Aimad Kerkouch de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech pour le projet «Real time prediction and quantification of learning outcomes in connected classrooms using maching learning and the internet of things».

Le 2ème prix est allé à Boubker Ouadil de l'Université Hassan II de Casablanca pour le projet «Développement de nouveaux textiles techniques : Application multifonctionnelle», alors que le 3ème prix est revenu ex-æquo à Mariam Minhaj et Karim Abdelali pour les projets «Procédure d’obtention d’une préparation à base des fleurs de figuiers de barbarie et son utilisation», et «Elaboration des membranes céramiques pour le traitement des rejets industriels».