Nasser Zefzafi et les co-détenus du Hirak nient les allégations de Ziane et Charia et les expulsent du comité de défense

38 détenus du Hirak ont comparu ce mardi devant la chambre pénale de la cour d’appel de Casablanca. Ils ont présenté un document au juge dans lequel ils nient les déclarations de Mohamed Ziane et Isaac Charia, deux des avocats de la défense, prononcées lors de l’audience la semaine dernière.

Les détenus du Hirak ont ainsi décidé d'expulser les deux avocats du comité de défense. Mohamed Ziane a demandé au journaliste Hamid Mahdaoui, actuellement emprisonné, s’il souhaitait qu’il continue à le défendre devant la cour. Ce dernier a répondu par l’affirmative, précisant qu’il n’a rien à voir avec le document présenté par Nasser Zefzafi au juge. Toutefois, Hamid Mahdaoui s’est dit opposé aux déclarations d’Isaac Charia.

Des propos exagérés ?

«Isaac Charia a déposé un dossier de 65 documents auprès du procureur général du roi», a déclaré aujourd’hui à la presse Mohamed Ziane, en réaction à l’audience qui s’est tenue ce matin.

«Il se peut qu’Isaac Charia ait un peu exagéré ses propos. Je ne sais pas si l’affaire concerne un complot contre le gouvernement ou s’il est question d’alimenter la situation et d’étouffer le Hirak. (…) Isaac Charia a fait une déclaration, les médias ont réclamé mon témoignage et c’est ce que j’ai fait. Je ne retire rien de ce que j’ai dit car tout est vrai.»

Mohamed Ziane a contesté le document fourni par Nasser Zefzafi et ses codétenus pour nier les déclarations d’Isaac Charia, la semaine dernière, concernant un «complot contre le roi» de la part d’Ilyas El Omari. «Nasser Zefzafi aurait dû agir ainsi mardi soir dernier, puisque Isaac Charia a fait ces déclarations le mardi matin. Ils avaient largement le temps d’affirmer que ce qu’a dit Isaac Charia était faux. Je me demande comment les détenus du Hirak ont pu apprendre ces déclarations via la presse. On pourrait penser qu’ils ont accès aux journaux et à la presse en ligne via les smartphones», indique l’avocat de la défense.

En réaction à la décision de son expulsion et de celle de Isaac Charia du comité de défense des détenus du Hirak, Mohamed Ziane a déclaré : «C’est leur droit. Maintenant, je poursuis mon travail en tant qu’avocat de Hamid Mahdaoui. Je ne suis plus avocat de la défense des détenus du Hirak. Mahdaoui veut que je le défende, tandis que Zefzafi m’en veux pour mes déclarations à la presse. Je ne vais pas mentir pour le flatter.»

L’avocat continue de s’accrocher à ses précédentes déclarations. «Combattre Ilyas El Omari et tous les corrompus est une affaire qui concerne tous les Marocains», estime-t-il. Et d’ajouter : «Ilyas El Omari exacerbait la situation à Al Hoceima, il demandait [aux leaders du Hirak] de faire comme ce qui a été fait place Tahrir au Caire et de planter des tentes. Son but, je ne le connais pas.»

Yabiladi a tenté de joindre à plusieurs reprises Isaac Charia pour obtenir une déclaration suite à l’évolution du procès de Nasser Zefzafi et des autres détenus du Hirak, sans succès.